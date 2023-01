Tagadà, Donzelli annienta la sinistra: "Invece che attaccare la mafia..."

25 gennaio 2023 a

"Il ministro Nordio non ha messo in difficoltà il governo con le sue dichiarazioni? Ad esempio sulle intercettazioni?": l'inviato di Tagadà ha fatto questa domanda a Giovanni Donzelli all'uscita dal Parlamento a Roma. Il deputato di Fratelli d'Italia, allora, ha risposto: "L'Italia, non il governo Meloni, ha vinto una grande battaglia contro la mafia, visto che è stato arrestato un latitante che cercavano da una vita. In quel momento le prime reazioni delle opposizioni sono state due: da un lato provare a rinnegare questa vittoria, dicendo che alla fine il boss si è consegnato e che si sapeva già dov'era. Questo fa ridere, perché se si sapeva già da decenni dov'era, ci voleva la Meloni per trovarlo? Questa sarebbe una conferma della bontà del governo Meloni, mentre noi non ci siamo mai intestati questo arresto".

"Dall'altro lato - ha continuato Donzelli, collegato con Tiziana Panella in studio - le opposizioni invece che attaccare la mafia hanno attaccato Nordio". "Ma cosa dirà Giorgia Meloni a Nordio quando si vedranno?", lo ha incalzato l'inviato del talk di La7. E lui ha risposto: "Parleranno del cronoprogramma, lei dirà che tutto il governo è in linea col programma con cui ci siamo presentati alle elezioni".