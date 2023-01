In Onda, Donzelli contro Parenzo e De Gregorio: "Il vostro giochino"

28 gennaio 2023 a

a

a

"Capisco il vostro innamoramento per Fratelli d'Italia...": Giovanni Donzelli è intervenuto nello studio di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7. Tra gli ospiti anche Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, e Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Il deputato meloniano ha preso la parola dopo che tutti in studio hanno parlato del governo e delle possibili fratture con Lega e Forza Italia.

"Quando vedo la Meloni...". Donzelli, frase clamorosa: la Panella salta sulla sedia | Video

Donzelli, allora, ha replicato: "Il giochino è quello di provare a dividere la coalizione ma non ci riuscirete. Io capisco... Non essendoci nessuna opposizione, questa è l'unica speranza che avete". Poi è passato a elencare i fatti che hanno contraddistinto finora l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Uno degli ultimi è avvenuto oggi, con la "collaborazione importante" raggiunta con la Libia.

"Cosa le auguro". Durissimo scontro tra Boschi e Donzelli da Vespa

Il deputato, poi, ha ricordato che il primo atto del governo è stata "la conferma dell'ergastolo ostativo, la capcità di tenere al carcere duro i boss mafiosi. Dopo che è stato contestato dalla Corte costituzionale, il governo Meloni è intervenuto e ha rimesso mano alla legge impedendo che boss mafiosi uscissero dal carcere e rimediando così a errori dei governi precedenti". Sulle intercettazioni, invece, ha detto: "Non le limitiamo né per la mafia né per i reati satellite, lavoreremo con la magistratura per evitare che ci siano delle esasperazioni nella loro pubblicazione".