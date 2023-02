Giorgia Meloni spietata su Di Maio: "Io non vado sul balcone"

02 febbraio 2023 a

Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio parla dei risultati raggiunti dal governo. "Abbiamo fatto un decreto per far rispettare le regole, che viene contestato dalle Ong perché loro vogliono stare settimane davanti alle coste africane, aspettare di riempire la nave e quando la nave è piena, allora la portano nel porto che loro ritengono. Questo si configura più come un servizio di traghetto che una norma di salvataggio", ha affermato il premier rivendicando le nuove norme su Ong e immigrazione.



Poi la stessa Meloni ha parlato dell'agenda di governo per il futuro con una stoccata, non da poco, per Luigi Di Maio e i suoi "eredi" nel Movimento Cinque Stelle: "I miei obiettivi sono di lungo periodo, non cerco le uscite sul balcone per l'abolizione della povertà". E il riferimento è a quel gesto di Luigi Di Maio in cui annunciò "l'abolizione della povertà" con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Il governo proprio sul sussidio grillino ha dato una stretta senza precedente e tutti gli occupabili lo perderanno entro i prossimi 6 mesi. Una mossa che corrisponde a una delle promesse fatte e mantenute in campagna elettorale. Di Maio e di quell'urlo dal balcone è rimasto ben poco. Gigino prova a riciclarsi dopo l'uscita di scena col disastro di Impegno Civico alle elezioni del 25 settembre. Ma il suo dimenarsi per ottenere una poltrona finora non ha avuto risultati...