L'aria che tira, "silenzio": gelo in studio, chi parla sopra la Lorenzin

Beatrice Lorenzin è stata tra gli ospiti in studio di Myrta Merlino, a L’aria che tira. La senatrice del Pd ha discusso del caso di Alfredo Cospito e soprattutto dell’attacco pesante che Giovanni Donzelli ha rivolto a quattro deputati del Pd che a Sassari erano andati a trovare l’anarchico, che si trova in regime di 41-bis. “Quanto detto da Donzelli è grave”, ha esordito la Lorenzin che poi per qualche secondo ha fatto difficoltà a parlare, a causa del vociare di sottofondo.

In studio con lei c’erano Marcello Sorgi e Goffredo Buccini, che sono stati richiamati. “Vorrei un attimo di silenzio”, ha chiesto la senatrice dem, subito seguita da Myrta Merlino: “Signori, sta parlando una signora…”. I due si sono ammutoliti e la Lorenzin ha esposto il suo pensiero: “Non accetto che questa vicenda sia derubricata a farsi. Quando succedono fatti gravi per nasconderli parte tutta un’operazione mediatica e diventa una barzelletta, anche se non lo è quanto accaduto due giorni fa in Parlamento. Un elemento grave è che ci sono delle regole non scritte tra maggioranza e opposizione per le quali non si possono fare determinate accuse su situazioni completamente inverosimili”.

Quindi la Lorenzin ha criticato duramente le parole di Donzelli, che in aula aveva reso dichiarazioni pesanti: “Cospito è un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. Io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi”.