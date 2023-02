Sondaggio-Masia, "controsorpasso": un dato clamoroso

06 febbraio 2023 a

a

a

È tempo di sondaggi ad Agorà. Come di consueto, nella puntata di lunedì 6 febbraio su Rai 3, Fabrizio Masia snocciola i numeri. Quella appena passata è stata una settimana impegnativa per il governo, alle prese con la polemica su Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro. Polemica che non ha intaccato i consensi di Fratelli d'Italia. Il sondaggista di Emg Acqua conferma che "la vicenda Delmastro-Donzelli sostanzialmente non ha toccato il consenso dei partiti", e le parole sul caso di Giorgia Meloni hanno rassicurato l'opinione pubblica. Per questo il caso Costipo "non ha influito" sull'orientamento di voto degli italiani.

Il sondaggio che ammutolisce la sinistra: figuraccia in diretta tv | Guarda

Nel dettaglio, FdI "ha arrestato la sua decrescita dopo diverse settimane che lo vedevamo in difficoltà". Il partito del premier è fermo al 27,5 per cento. Dopo mesi, invece, si registra un "controsorpasso" a sinistra. "Dopo tantissime settimane - spiega Masia - cresce di pochi decimali il Partito Democratico, oggi al di sopra del Movimento 5 Stelle". Il Pd segna un +0,2 e raggiunge il 17,9 per cento, due decimali in più del partito di Giuseppe Conte che cede lo 0,2. La Lega di Matteo Salvini cresce di un decimale e si attesta all'8,7 per cento, mentre Forza Italia guadagna due decimali rispetto alla scorsa settimana piazzandosi al 7,4 per cento. Poco più sopra il terzo polo con Azione-Italia viva al 7,6, (-0,3).

Il sondaggio che agita il Parlamento: cresce solo un partito, tutte le cifre

"Abbiamo una ripresa del consenso e del gradimento dei leader del centrodestra in particolare a Giorgia Meloni - continua - che cresce di 2 punti rispetto alla scorsa settimana, dal 45 al 47 per cento. Registriamo anche una crescita di Matteo Salvini e di Stefano Bonaccini, e un calo della fiducia in Conte". Stessa sorte positiva per l'esecutivo. In sette giorni il governo passa dal 45 al 47 per cento. "C'è una nuova crescita del consenso nei confronti di Meloni e del governo, evidentemente le rassicurazioni su quello che sta facendo l'esecutivo e l'andamento prospettico dell'economia paiono aver funzionato a livello di opinione pubblica". Con o senza polemiche.