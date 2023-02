Donzelli-Delmastro, "rivelazione di segreto d'ufficio": si muove la procura

07 febbraio 2023 a

Aperto un fascicolo, a carico di ignoti, sul caso del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro e del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli. L'ipotesi di reato è rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, come si legge su Repubblica. In realtà, il fascicolo è stato aperto già sei giorni fa, dopo l’esposto presentato in procura dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli, ma senza un reato iscritto. La vicenda è quella in cui è protagonista il deputato di Fratelli d'Italia, che alcuni giorni fa - il 31 gennaio scorso - è intervenuto alla Camera sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito.

Il parlamentare ha puntato il dito contro la sinistra per la sua poca chiarezza sul tema Cospito e 41 bis, facendo riferimento soprattutto alla visita del 12 gennaio da parte di quattro deputati dem a Cospito. Nell'attaccare la sinistra, Donzelli ha citato colloqui in carcere avvenuti tra l’anarchico e alcuni boss della mafia.

Ora, secondo il Pd, il contenuto di questi colloqui farebbe parte di alcune intercettazioni trascritte in documenti riservati e non a disposizione dei parlamentari. Di qui la richiesta dei dem sulle dimissioni di Donzelli. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha invece chiesto le dimissioni sia di Donzelli sia di Delmastro. La maggioranza di governo difende entrambi e ritiene non ci siano i presupposti per le dimissioni.