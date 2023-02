Mannheimer, il piano Meloni: "Si prepara", questione di mesi

11 febbraio 2023 a

Il governo può proseguire tranquillo. Per Renato Mannheimer il centrodestra è avanti nei sondaggi "e cresce sempre più". E non vale solo per l'Italia. Il sociologo, in collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 10 febbraio su La7, parla di "un effetto che si è visto in tutta Europa subito dopo il Covid". In ogni caso il sondaggista preferisce mettere le mani avanti: "Nessuno può prevedere il futuro ma è probabile che nel 2024 ci siano degli equilibri diversi nel Parlamento europeo e la Meloni si prepara a questo".

A detta di Mannheimer, infatti, il presidente del Consiglio "guarda sia alla questione internazionale, ossia all'Europa, che all'Italia in vista delle elezioni di domenica". La riprova? "Il fatto di aver detto di non essere stata invitata alla cena tra Macron, Scholz e Zelensky". Una rivelazione "che le porta voti, consensi da quella destra che lei deve rafforzare e che era più perplessa di fronte alla politica moderata degli ultimi tempi".

Che Mannheimer incoroni la leader di Fratelli d'Italia non deve stupirci. "Meloni - ha detto più volte - ha dato un messaggio di serietà, riflessione e moderazione. Tra alti e bassi ha fatto i suoi errori, dalle difficoltà innescate dalla firma al decreto rave alla questione benzina la sua popolarità comunque resta molto alta". La chiave del suo successo? "La capacità di fare dietrofront". L'unica questione ancora aperta e su cui la Meloni deve prestare attenzione. Almeno per il sociologo, è la guerra in Ucraina: "Finora ha tenuto un atteggiamento molto saldo. Il presidente del Consiglio deve affrontarla adesso tenendo conto che gli italiani la temono e non la vogliono".