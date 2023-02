Qatargate, Cozzolino del Pd arrestato in clinica a Napoli

10 febbraio 2023 a

Scattano le manette per Andrea Cozzolino, europarlamentare del Pd (poi sospeso dal partito) perché coinvolto nell'inchiesta Qatargate per il girio di mazzette da Qatar e Marocco a importanti esponenti di Strasburgo e Bruxelles, tutti gravitanti intorno al gruppo S&D, i socialisti europei di cui fanno parte i democratici italiani. L'arresto di Cozzolino, così come si apprende da fondi investigative, è stato notificato dal Gico della Guardia di Finanza mentre l'europarlamentare, uno dei nomi forti del Partito democratico in Campania, stava per essere dimesso da una clinica di Posillipo dove si era sottoposto ad accertamenti per alcuni problemi di salute.

Cozzolino, oltre che europarlamentare di spicco, aveva anche un ruolo di primo piano nell'amministrazione napoletana. Per questo è dovuto intervenire subito il sindaco Gaetano Manfredi: "La cabina di regia sul monitoraggio della spesa dei fondi europei in Città metropolitana, di cui faceva parte anche l'onorevole Cozzolino, non si è mai insediata e non ha svolto alcuna attività. A seguito dell'evoluzione della relativa vicenda giudiziaria (il Qatargate, ndr) ho deliberato la revoca immediata della nomina" dello stesso europarlamentare finito in manette.

In mattinata, gli agenti della polizia federale belga hanno perquisito la casa a Bruxelles di Cozzolino. Anche all'eurodeputato belga, Marc Tarabella, è stata perquisita la casa di Anthisnes, nella provincia di Liegi, e ora è in attesa che il giudice decida se confermare il fermo.