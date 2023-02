Boldrini, il ricordo delle Foibe: "Non ce la fa a scrivere comunista?"

11 febbraio 2023 a

Laura Boldrini travolta dalle critiche. Fresca fresca di tessera del Pd, la dem ha voluto postare un messaggio sui social nella Giornata del Ricordo per le Foibe. La premessa era buona, ma il risultato è stato rovinato da una pesantissima dimenticanza che gli utenti non le hanno perdonato. Il messaggio della Boldrini recita così: "Nel giorno del Ricordo, riviviamo una pagina tragica della storia recente, per molti anni ignorata. Impegniamoci a sconfiggere qualsiasi forma di negazionismo e indifferenza che genera odio: per farlo dobbiamo conoscere la storia e i suoi eventi, conservando intatta la memoria". Parole chiare che però non citano mai la mano dietro quell'orrore della Storia, quella comunista.



E così in tanti sui social hanno messo nel mirino la Boldrini con parole durissime: "Foibe ad opera delle truppe del dittatore COMUNISTA Tito con la complicità di qualche comunista italiano. Lo dica! Ce la può fare. Bisogna avere il coraggio di condannare tutti i crimini se vogliamo costruire un’Italia migliore. Io ci credo. E lei?". Poi i commenti, come ricorda il Secolo d'Italia, si fanno ancora più duri: "Tutti voi del PD state ricordando l’evento con tweet tutti uguali. Nessuno di voi ha detto che sono state azioni criminali comuniste perpetrate da Tito. Ditelo!". Infine c'è chi punge in modo diretto l'ex presidente della Camera: "Ma… ricordare e sottolineare che trattasi di crimini compiuti dai COMUNISTI… mai, eh?!?!?!?!? Proprio non ce la fate, eh?!?!?".