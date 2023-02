Sondaggio, la lite con Macron spinge la Meloni: cifre sorprendenti

12 febbraio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni incassa ancora successi. Neppure il botta e risposta con Emmanuel Macron sembra scalfire il consenso nei confronti del premier. La dimostrazione? Il sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Stando ai numeri diffusi da Affaritaliani.it il consenso nella presidente del Consiglio risale questa settimana dal 51,8 al 51,9 per cento. Buone notizie anche per Fratelli d'Italia che arriva al 28,9 per cento mentre arretrano leggermente sia la Lega sia Forza Italia.

"Meloni? Pugno di mosche". Morani attacca, massacrata in diretta | Video

Il Pd torna a salire e tocca quota 15,5 per cento mentre i 5 Stelle si fermano al 17,9 per cento e il Terzo Polo Calenda-Renzi perdono qualche decimale finendo al 9,1. Dopo lo scontro sulle ong e la Ocean Viking, il premier italiano e l'omologo francese si sono pizzicati sulla cena con Zelensky. Sì perché Macron ha ben pensato di escludere tutti, o quasi, i leader europei e organizzare una cena con il presidente ucraino e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Mo'o stai a mette' nel...". Il Fatto si supera: la vignetta choc sulla Meloni | Guarda

"Se fossi stata invitata all’Eliseo per l’incontro con Zelensky avrei consigliato di non fare quella riunione perché a noi sull’Ucraina interessa soprattutto dare un messaggio di compattezza", ha tuonato la leader di FdI ricordando che "l’Europa non è un club, non ci sono la prima e la terza classe, altrimenti rischiamo di finire come il Titanic". Il ragionamento è chiaro: "A me non interessa stare in una foto che non condivido. A Parigi c’erano due presidenti europei, ne mancavano 25. Quello che era giusto era la foto dei 27 con Zelensky, anticipare la compattezza con una riunione a Parigi era politicamente sbagliato".