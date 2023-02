Sgarbi impietoso con la Ferragni: "Capra inetta, meglio Elly Schlein"

13 febbraio 2023 a

a

a

Vittorio Sgarbi un fiume in piena. Il sottosegretario alla Cultura boccia una volta per tutte Sanremo: "Miserabile, insensato, insignificante, infantile. Niente musica né canzoni, non resta in mente nulla". Quanto basta a mandare "a casa" i vertici Rai. "Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare", tuona il deputato chiedendo che si passi a una svolta definitiva.

"Perché mi cacciarono". Bomba Sgarbi: l'ombra di Messina Denaro su di lui

Per non parlare poi del gesto di Fedez che in diretta ha strappato la foto di Galeazzo Bignami. "Un attacco infantile, andrebbe impedito sul piano deontologico dalla Rai. Perché consentire che un uomo di governo sia irriso da Fedez? - si chiede sulle colonne de La Stampa -. Un livello di politica troppo basso".

"Vittorio Sgarbi? Mia moglie...". Andrea Bocelli, una confessione clamorosa

Da qui i voti, con Sgarbi che sulla coppia Chiara Ferragni-Fedez non ci va per il sottile. All'influencer il critico d'arte dà un bel due. "Analfabetismo funzionale. Una inetta. Una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l'italiano. Mai visto niente di simile. Sarebbe stata meglio Elly Schlein". Più morbido sul marito: "Buono come spalla. Il bacio non si può giudicare negativamente: è il modo in cui Rosa Chemical è esistita. Fra il 5 e il 6. È pessimo ma non è un incapace totale, come la moglie". E ad Amadeus? "Sette e mezzo, sobrio ed elegante. Un buon presentatore, quello che non è Ferragni. Potrebbe fare coppia con Morgan. Morgan fa il ricercatore musicale e lui che non conosce una nota fa il presentatore".