Andrea Bocelli: "Vittorio Sgarbi? Mia moglie...", una confessione clamorosa

Andrea Bocelli ha fatto un viaggio a cavallo che è diventato anche un libro (In cammino, Sperling&Kupfer) e una docu-serie Paramount+, The Journey. Un viaggio che il cantante ha compiuto insieme alla moglie Veronica Berti. "All’inizio doveva essere poco più di una gita. Poi il progetto è cresciuto: dall’ipotesi di scattare qualche foto-ricordo del viaggio si è passati al coinvolgimento di un network statunitense e una troupe di circa 150 persone, sotto la guida di due cari amici registi, Paolo Sodi e Gaetano Morbioli. Ma la natura intima e fortemente spirituale di questa scommessa è rimasta integra", racconta Bocelli in una intervista a Il Corriere della Sera.

Nel libro rivela che è stato Vittorio Sgarbi, che è anche tra i tanti amici che intervengono nel cammino, a presentargli Veronica. "Era il compleanno di Vittorio ed ero stato invitato alla sua festa. Pioveva a dirotto, confesso di esserci andato controvoglia", prosegue il cantante. "Veronica aveva ceduto alle preghiere di un’amica e l’aveva accompagnata. Pochi minuti dopo averla conosciuta, le ho dedicato una romanza, Occhi di fata. Lei sapeva distrattamente chi fossi. Ma la chimica ha parlato per noi. Le ho proposto un poco credibile passaggio in auto, se si può credere al fatto che Forte dei Marmi sia “sulla strada” verso le Marche, dove abitava. Poche ore dopo, nel cuore della notte, abbiamo passeggiato in riva al mare di Forte dei Marmi. Da allora non ci siamo più lasciati".

Nella vita di Bocelli è stata importantissima la fede: "Potrei raccontare non uno ma molti eventi, apparentemente inspiegabili, di cui sono stato testimone talvolta diretto: espressioni tangibili della forza miracolosa della preghiera e della fede. Io credo ai miracoli, credo che il bene - e la sua meravigliosa energia - produca prodigi".