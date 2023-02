Vittorio Sgarbi, trionfo in Lombardia: "L'unico eletto"

14 febbraio 2023 a

Vittorio Sgarbi è l’unico rappresentante della lista Noi Moderati che è riuscito a farsi eleggere in Lombardia. Il sottosegretario alla Cultura ha ottenuto 873 preferenze, ma si dimetterà a favore del secondo in lista. Tra i nomi di “grido” presentati dal centrodestra alle regionali, Sgarbi non è l’unico ad avercela fatta: Vittorio Feltri è stato il quarto più votato nel capoluogo lombardo tra le file di Fdi, avendo raccolto oltre 6mila voti.

Tornando a Sgarbi, nelle scorse ore da sottosegretario alla Cultura ha commentato Sanremo 2023, che è stato caratterizzato da diverse polemiche politiche. Sgarbi non ci è andato per il sottile, definendo il Festival “miserabile, insensato, insignificante, infantile. Niente musica né canzoni, non resta in mente nulla. Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare”. Neanche gli ascolti record interessano a Sgarbi. “Come se il capolavoro di un grande scrittore fosse tale solo per le copie vendute. Manca un amministratore, un presidente, un direttore di rete”.

Il sottosegretario ha però riconosciuto la bravura di Amadeus, mentre ha stroncato Chiara Ferragni: “Voto due. Analfabetismo funzionale. Una inetta. Una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l’italiano. Mai visto niente di simile. Sarebbe stata meglio Elly Schlein. Fedez? È pessimo ma non un incapace totale come la moglie”.