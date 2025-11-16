Vittorio Sgarbi torna in tv: la rivelazione a Mara Venier

Vittorio Sgarbi torna in tv. Il critico d'arte è ospite di Domenica In, in onda il 16 novembre su Rai 1. Qui, dopo due anni di assenza e la recente malattia, Sgarbi si racconta a Mara Venier. Un'occasione, questa, anche per presentare il suo nuovo libro "Il cielo più vicino - la montagna nell'arte". Ma non solo, perché in studio c'è anche spazio per Sabrina Colle la compagna che presto diventerà sua moglie.

"Il matrimonio a Venezia? Ho vissuto lì una parte importante della mia vita, un ricordo e luogo felice. È giusto dare una parte della mia visibilità, di esistenza, a chi è stato così vicino, mi ha assistito e mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana. Il tempo non cambia lo spirito delle persone, a un certo punto esiste la convinzione che alcuni valori sono comuni e vanno condivisi fino in fondo. La sua ironia e il suo divertimento alle mie battute sono una forma di intelligenza, che ha trovato oggi consolazione e rassicurazione rispetto alla provocazione. Finisce lo stupore e rimane l'amore".