Vittorio Sgarbi torna in tv: la rivelazione a Mara Venier

Vittorio Sgarbi torna in tv. Il critico d'arte è ospite di Domenica In, in onda il 16 novembre su Rai 1. Qui, dopo due anni di assenza e la recente malattia, Sgarbi si racconta a Mara Venier. Un'occasione, questa, anche per presentare il suo nuovo libro "Il cielo più vicino - la montagna nell'arte". Ma non solo, perché in studio c'è anche spazio per Sabrina Colle la compagna che presto diventerà sua moglie.
"Il matrimonio a Venezia? Ho vissuto lì una parte importante della mia vita, un ricordo e luogo felice. È giusto dare una parte della mia visibilità, di esistenza, a chi è stato così vicino, mi ha assistito e mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana. Il tempo non cambia lo spirito delle persone, a un certo punto esiste la convinzione che alcuni valori sono comuni e vanno condivisi fino in fondo. La sua ironia e il suo divertimento alle mie battute sono una forma di intelligenza, che ha trovato oggi consolazione e rassicurazione rispetto alla provocazione. Finisce lo stupore e rimane l'amore".
Domenica In, Sonia Bruganelli: "Ho fatto una cavolata", il caso-cornaSonia Bruganelli torna a Domenica In. Ospite di Mara Venier nella puntata in onda il 16 novembre, l'opinionista ripe...
E sulla sua ultima opera, spiega: "È un rapporto fra altezza e profondità. È stato un modo per approfondire temi dell'arte non dal punto di vista storico ma filosofico. Qui c'è uno Sgarbi del pensare del riflettere piuttosto che dell'agire. La montagna ha un valore spirituale, ci andavo da ragazzo con i miei genitori".