martedì 11 novembre 2025
Vittorio Sgarbi a Cinque Minuti: "Richiesta di Evelina fuori misura"

Vittorio Sgarbi, intervistato da Bruno Vespa nella puntata di "Cinque minuti" in onda questa sera su Rai1, ha risposto alle domande sulle vicende familiari che lo vedono coinvolto con la figlia Evelina. L'intervista avviene in occasione dell'uscita del suo nuovo libro "Il cielo più vicino. La montagna nell'arte". Vespa, alla fine del dialogo, torna sulla richiesta di Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre, convinta che questi stia male e necessiti di tutela.Sgarbi definisce la mossa della figlia eccessiva: "La trovo fuori misura e fuori logica".

Spiega che la richiesta di Evelina "mi è sembrata una richiesta che nasceva dal desiderio di ottenere un'attenzione che non aveva ottenuto prima - afferma Sgarbi - quindi di trovare un padre, quello che si era atteso e non si era trovato, per cui l'idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti e delle difficoltà o dei disagi è una forma di risposta, un modo con cui ha cercato di mettersi in evidenza e di far vedere quello che lei chiedeva e voleva. Quindi - conclude - capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica".

Riguardo al suo stato di salute, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli nei primi mesi del 2025 per una forte depressione, Sgarbi rassicura: "Dopo il ricovero sto bene". Descrive il percorso come "un lungo percorso per vedere cose interiori ed esteriori e ne sono uscito con questo libro che racconta l'esperienza della realtà, l'esperienza di quello che si vede, l'esperienza di quello che si ha dentro, che si sente, di cui si ha necessità". Nel volume, aggiunge, "c'è la storia dell'arte e la natura, c'è il rapporto con i grandi maestri, il rapporto con la realtà fisica, c'è il rapporto con la grandezza interiore e l'altezza esteriore che le montagne indicano andando verso il cielo".

vittorio sgarbi

