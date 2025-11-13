Cinque minuti, con Vittorio Sgarbi Vespa fa lo scoop

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Cinque Minuti”)

C’era molta attesa per il ritorno di Vittorio Sgarbi in tv. Lo scoop l’ha portato a casa Bruno Vespa piazzando un’intervista dopo un annodi digiuno televisivo per motivi di salute al critico d’arte per eccellenza.

Una testimonianza sofferente di verità ma anche di estrema lucidità che ha potuto contare su un consistente sussulto del pubblico visto che Cinque Minuti su Rai 1 è salito di quasi 3 punti di share segnando il 21% medio con 4.250.000 spettatori, 20mila utenti connessi dai device e picchi del 23% nel finale in cui l’ex parlamentare ha parlato del rapporto con la figlia Evelina. La striscia quotidiana di Vespa si conferma una pagina di giornalismo veloce ma incisivo anche grazie all’eterogeneità della platea che riesce a garantire: il grosso è composto da un’audience matura (over 65 al 28% di share) ma, essendo incastrata prima di Affari tuoi di Stefano De Martino, non mancano i giovani, tanto che i 15/24enni sono al 18% e i 25/34enni al 19%. Molto bella la disamina sul rapporto tra l’arte e la montagna e il divino che ha centrato il target alto del format, coi laureati oltre il 20%.