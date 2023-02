14 febbraio 2023 a

""Sono d'accordo con tutte le scelte portate avanti dal governo, portate avanti in Italia e in Europa in questi mesi". Ha risposto così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano se fosse d'accordo con la premier Giorgia Meloni sulla strategia di equiparare militarmente Kiev e Mosca per arrivare alla pace.