Piazzapulita, Schlein contro Berlusconi: "Come ha ridotto le donne"

"Il fatto che ci sia stata una sentenza di assoluzione per un vizio di forma non cambia il giudizio politico e etico legato a quella stagione": Elly Schlein, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha commentato così l'assoluzione di Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter. Una decisione arrivata dopo ben sei anni di processo. Secondo la dem e candidata alla segreteria del Pd, però, questa sentenza non basta. Tant'è che poi ha definito il Cav "un uomo che ha portato il Paese quasi sul fallimento e che con questa vicenda ha fatto parlare per anni anche la stampa estera di queste questioni. Questioni che hanno fatto emergere una leadership patriarcale".

L'intervento di Elly Schlein a Piazzapulita

"Le mobilitazioni delle femministe in quegli anni non sono bastate a far capire il problema vero, che è un problema di dislivello di potere - ha proseguito la Schlein -. Quella vicenda ha segnato profondamente in modo negativo la storia politica italiana. Parliamo di un uomo talmente attaccato al potere che a quasi 90 anni si trova ancora lì. La verità processuale deve stabilire altro, ma questi fatti hanno segnato profondamente la coscienza del Paese. Berlusconi ha contribuito in maniera significativa alla mercificazione delle donne".