PiazzaPulita, Schlein ossessionata da Meloni: "Si prenda 12 secondi..."

17 febbraio 2023 a

a

a

Secondo la premiata ditta rosso fuoco composta da Corrado Formigli ed Elly Schlein, Giorgia Meloni de facto dovrebbe dichiararsi anti-fascista ogni giorno. Già, perché loro nei fatti continuano a dipingerla come tale, come una pericolosa semi-fascista, perché il coraggio di dire chiarissimamente che il premier "è fascista", in fondo, non ce l'hanno.

Siamo a PiazzaPulita, la puntata è quella in onda su La7 giovedì 16 febbraio, ospite in studio proprio la Schlein, candidata alle primarie del Pd. A intervistarla Formigli, il quale, va da sé, la interpella su temi di stringente attualità quali il fascismo. Sic. "Ultima domanda per lei, a proposito del tema del fascismo subito Bonaccini spegne la questione dicendo che la Meloni non è fascista e che il tema è antiquato", ricorda il conduttore quasi prendendo le distanze da quanto sostenuto da Stefano Bonaccini. "Le chiedo - riprende Formigli -, non tanto in relazione a Giorgia Meloni, ma secondo lei il tema del nostalgismo, del fascismo, presente in alcuni esponenti di spicco in Fratelli d'Italia, è un problema o è antiquariato? Su questo anche la sinistra è molto divisa. Ricorrere al discorso della nostalgia e del post-fascismo è una strada sbagliata secondo lei?", conclude la domanda.

Schlein, il sondaggio scatena il panico nel Pd: cambia tutto, cifre inspiegabili

Ed ecco che Elly Schlein risponde: "Io penso che sia un problema, basterebbe leggere le inchieste di Paolo Berizzi, basterebbe ascoltare le parole di Liliana Segre. Basterebbe pensare a quel che è accaduto recentemente ai danni della Cgil da parte di forze che si ispirano al fascismo e dovrebbero essere cancellate, sciolte, questo dice la Costituzione. Io vorrei che Giorgia Meloni, che è sicuramente molto impegnata, prendesse 12 secondi del suo tempo per dichiarasi antifascista come è la nostra Costituzione. Tutto qua", conclude. Già, "tutto qua". Come se le centinaia di volte in cui Meloni ha preso le distanze dal fascismo non fossero bastate. Come detto, il premier, secondo Schlein & Formigli, dovrebbe ripetere ogni giorno: "Io sono antifascista, io sono antifascista, io sono antifascista...". Alla sinistra, di argomenti, ne sono rimasti davvero ben pochi.

PiazzaPuilta, Schlein ossessionata dalla "Meloni-fascista": qui il video