Meloni contro Putin: "La solita propaganda dell'invasore"

“Speravo in parole diverse, mi aspettavo un passo avanti": Giorgia Meloni ha commentato così il discorso fatto questa mattina da Vladimir Putin. La presidente del Consiglio, alla televisione ucraina nel corso della visita alla città di Irpin, ha detto: "Quello che abbiamo sentito è stata la propaganda che già conoscevamo. Ma i fatti sono differenti da quello che dice Putin”. E ancora: "La verità è che c’è qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso è che chi è vittima di questa aggressione sta provando a presentare un piano di pace", a differenza di chi "è responsabile di questa guerra".

Secondo la Meloni, poi, un altro elemento del discorso dello zar sarebbe falso: "Per quanto riguarda quello che dice Putin, sul fatto di dover liberare gli ucraini perché c'è un regime, quello che vedo qua è un popolo che chiede al governo di combattere, quindi non è vero". In un secondo momento la premier ha ribadito il sostegno da parte dell'Italia: "Continueremo a dare supporto militare, politico, finanziario e strutture per aiutare l'Ucraina. Incontrerò il presidente Zelensky e gli chiederò che cosa possiamo fare di più per dare una mano".

Si tratta, ha continuato la Meloni, di "una battaglia che gli ucraini stanno combattendo anche per noi. È importante che la gente lo sappia". Alla fine la premier ha firmato una bandiera dell'Ucraina a Irpin lasciando una dedica: "At your side!", "dalla vostra parte".