Vladimir Putin: "Inganno dell'Occidente dietro alla guerra"

Annunciato con un conto alla rovescia sulla tv di Stato, alle 10 ora italiana di oggi, martedì 21 febbraio, ecco il discorso di Vladimir Putin all'Assemblea federale russa. Un discorso che, assicurava il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a pochi minuti dal suo inizio, "sarà studiato in tutto il mondo, ve lo posso dire con certezza". Dunque, parola allo zar.

Putin ha parlato di un periodo "molto complesso per la Russia" per "una serie di avvenimenti storici che cambieranno il futuro del nostro Paese e del nostro popolo". E ancora: "Un anno fa per difendere i territori storici del nostro Paese e liquidare la minaccia del regime nazista di Kiev si è deciso di avviare l'operazione militare speciale: passo dopo passo assolveremo tutti gli obiettivi prefissati", ha assicurato promettendo una lunga guerra. "La Russia continuerà sistematicamente l'offensiva in Ucraina".

Dunque le consuete accuse all'Occidente: "La Russia ha provato a fare tutto il possibile per risolvere il problema pacificamente", ha affermato. E ancora: "Abbiamo tenuto delle trattative per uscire da questo conflitto ma alle nostre spalle veniva ordito uno scenario completamente diverso: in Occidente si parlava di pace ma erano menzogne. Hanno procrastinato e chiuso gli occhi di fronte alle menzogne del regime di Kiev". Secondo Putin, "su ciascuno di noi c'è una grandissima responsabilità per difendere il nostro paese e liquidare la minaccia del regime neonazista".

Putin accusa ancora la Nato, per il tentativo di "ampliamento verso i nuovi confini" e per "la creazione di nuovi sistemi antimissilistici, lo sviluppo dei contingenti militari e non solo ai confini della Russia. Nessun Paese al mondo ha una quantità di basi militari all'estero come gli Stati Uniti. Tutto il pianeta è infarcito di basi americane". Quindi altre accuse all'Ucraina, che secondo lo zar "voleva dotarsi di armi nucleari".

Lo zar, poi, si rivolge al suo popolo, ai russi, all'esercito e ai caduti in guerra: "Ringrazio tutto il popolo russo per il coraggio: gli ufficiali di tutte le forze armate, i corpi del Donbass, i volontari". E ancora: "Perdonatemi se non posso citare tutti, quando stavo preparando quest'intervento ho menzionato tutte queste divisioni eroiche ma avevo paura di offendere qualcuno che avrei dimenticato. Mi inchino di fronte alle madri e alle famiglie dei nostri difensori, ai medici e agli infermieri che salvano delle vite", ha affermato.