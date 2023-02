Valditara replica alla prof di Firenze: "Pericolo fascista? Fuori dalla realtà"

23 febbraio 2023 a

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, mette in chiaro le cose: "La lettera della preside del Liceo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, è una lettera del tutto impropria". Il titolare del dicastero dell'Istruzione a Mattino 5 manda un messaggio chiaro alla preside che di fatto ha scritto una lettera agli studenti dopo l'aggressione avvenuta sabato mattina. Nella lettera la preside ha parlato di "pericolo fascista" agitando spauracchi già usati dalla sinistra in campagna elettorale per le politiche e per le regionali.

Il ministro Giuseppe Valditara ha affermato: "Mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il fascismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure".

E ancora: "Difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l'identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei la preside a riflettere più attentamente sulla storia e sul presente". Insomma, lo scontro resta aperto, ma di certo quanto accaduto a Firenze sta diventando uno strumento di propaganda di una certa parte della sinistra che usa ogni occasione per colpire il governo. E come è noto c'è chi è pronto a soffiare sul fuoco...