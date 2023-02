"Non voto Pd e nun me fido". Rampelli zittisce Boccia

24 febbraio 2023 a

"Andrebbero normate per legge le primarie, anche se sono serie la serietà la puoi certificare solo te, io nun me fido": Fabio Rampelli, ospite di Omnibus su La7, si è rivolto così a Francesco Boccia sul tema delle primarie dem, in programma domenica 26 febbraio, quando uno tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein verrà eletto come nuovo segretario del Pd. "Neanch'io mi fido dei risultati dei vostri congressi ma non lo dico, vi osservo e non partecipo", ha replicato allora Boccia.

Poi sul caso Valditara, il vicepresidente della Camera ha detto: "Penso che abbia preso quell'iniziativa non certamente per rimproverare la preside delle sue esternazioni sul fascismo, ma perché rispetto a quello che è accaduto davanti al liceo di Firenze ci sono versioni contrastanti su cui stanno indagando le autorità. Schierarsi a favore di uno o di un altro da parte di un soggetto terzo per definizione penso che non sia giusto".

Rampelli contro Boccia a Omnibus, il video

"Comunque voglio dire, a scanso di equivoci, che violenza mai, stop, basta, tutti coloro che la usano sbagliano, lo dico in maniera decisa", ha poi precisato il deputato di Fratelli d'Italia. Che infine ha aggiunto: "Però bisogna capire chi ha fatto violenza, chi è la vittima e chi è l'aggressore, questo non lo può stabilire né la dirigente scolastica né il Pd. C'è un'indagine in corso e sapremo come sono andate le dinamiche. Non c'è un'iniziativa nostalgica da parte del ministro, ma solo il tentativo di dire a tutti i dirigenti scolastici d'Italia che non ci si può schierare, a maggior ragione se c'è un'indagine in corso".