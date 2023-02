Primarie Pd, ultima spiaggia per Letta: "Supereremo il milione"

26 febbraio 2023 a

"Voglio dire che è stata per adesso una grande festa di democrazia e partecipazione E sono felice di vedere quante persone stanno votando, supereremo ampiamente il milione di partecipanti": lo ha detto il segretario uscente del Pd Enrico Letta, in barba a qualsiasi tipo di scaramanzia, dopo aver votato alle primarie dem. A sfidarsi, com'è ormai noto, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Non si sa se alla fine la profezia di Letta si avvererà. Stando agli ultimi dati, comunque, alle 13 hanno votato quasi in 600mila. Il dem, poi, non ha rinnegato nessuna delle scelte fatte, anzi: "Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante le critiche. Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche".

"Ringrazio Bonaccini, Schlein e gli altri candidati - ha proseguito Letta - per una campagna molto corretta e le migliaia di volontari del nostro partito che hanno reso possibile questa festa della democrazia. Rivendico con grande orgoglio che siamo l'unico partito a fare questa festa di democrazia, questa grande affluenza è la dimostrazione che le scelte fatte erano quelle giuste". Sull'eventualità di una scissione, infine, ha detto: "Il Pd esce molto unito da questo vicenda. Parlare di scissione è un gioco giornalistico, un gioco politico da Transatlantico che si diverte moltissimo intorno al Pd. Un gioco che non ha elementi di realtà perché oggi abbiamo qui una grande idea di unità. Sono convinto che verrà portata avanti anche da chi vincerà le primarie. Per questo rivendico la bontà di questo metodo, di questa giornata e del percorso che ci ha portato fin qua".