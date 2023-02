Sondaggio Ghisleri, "arretramento": chi resta fregato 

26 febbraio 2023 a

Brutte notizie per Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle: nell'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia research per Porta a Porta, i pentastellati arretrano e si posizionano di nuovo dietro il Pd. In particolare i grillini hanno perso lo 0,1% rispetto alla rilevazione del 24 gennaio scorso, scendendo al 16,9% dei consensi.

Al primo posto restano invece i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 29,6, con addirittura un +0,5%. A tal proposito la direttrice di Euromedia Research fa sapere che "la fiducia nel presidente del Consiglio è al 41.3% e quella del suo governo al 39%". Riferendosi all'opinione degli intervistati sulla maggioranza, invece, la sondaggista scrive che "il 38.7% la reputa unita e anche con un dialogo aperto".

Per quanto riguarda il Pd, di cui oggi verrà eletto il nuovo segretario, guadagna uno 0,3% nel sondaggio illustrato da Alessandra Ghisleri su La Stampa, arrivando così al 17,5 e superando appunto il Movimento 5 Stelle. Dopo i grillini ci sono poi la Lega al 9% (+0,5) e il Terzo Polo composto da Azione e Italia Viva all'8,1% (-0,5). A seguire Forza Italia di Silvio Berlusconi che aumenta dello 0,1% salendo al 7,7. In fondo alla classifica ci sono Alleanza Verdi e Sinistra al 3% (+0,4), +Europa stabile al 2,4% e Italexit di Gianluigi Paragone al 2,1 (-0,4).