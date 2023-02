Elly Schlein, il feroce sfottò di Osho: "Ma il pugno..."

27 febbraio 2023 a

Con la sua esilarante sagacia, Osho ironizza sulla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd dove a sorpresa ha battuto il favorito Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. Osho sulla sua pagina Twitter pubblica infatti una foto della neo segretaria dem che sembra timidamente fa il pugno "comunista". "Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?". "Vattelo a ricordà", commenta Osho.

Il pugno chiuso, o pugno alzato, è un saluto spesso utilizzato da militanti e simpatizzanti politici e sociali di area comunista e socialista, rivendicativo e anti sistema. In generale il saluto a pugno, con il braccio alzato, destro o sinistro è indifferente, è considerato come espressione e manifestazione di solidarietà, di forza o di sfida. Da notare che il saluto a pugno può essere denominato in modo diverso a seconda dei gruppi o movimenti che lo usano: tra i comunisti e i socialisti è a volte chiamato saluto rosso. Durante la guerra civile spagnola e il periodo del Fronte Popolare francese era noto come saluto antifascista e veniva eseguito con il pugno destro.

Elly Schlein come farà il suo pugno? In questa foto di Osho lo fa con la destra...