Alessia Morani, la frase disperata alla Schlein: "Ecco cosa devi fare"

Alessia Morani prova già a riposizionarsi. Lei tra i 600 firmatari del manifesto per Bonaccini, adesso si trova dalla parte perdente del Pd. Dopo la vittoria di Elly Schlein potrebbe arrivare una resa dei conti inaspettata. E così la Morani prende le misure e manda un messaggio chiaro alla nuova segretaria: "Elly Schlein è la nuova segretaria nazionale del partito democratico e per noi si tratta di un cambiamento profondo, a partire dal fatto che è la prima leader donna del nostro partito. Con lei abbiamo vinto una sfida che tante di noi non hanno mai avuto il coraggio di fare, e per questo ha tutta la mia stima ed anche la mia gratitudine. Ho sostenuto convintamente Stefano Bonaccini come candidato segretario nazionale perché rispetto a Schlein ho importanti differenze politiche e culturali, che reputo comunque un valore in un partito plurale e inclusivo. Credo che la vera sfida per la nuova segretaria sia riuscire a valorizzare le nostre differenze avendo come obbiettivo la ricostruzione di una casa politica comune", scrive sui social la componente della direzione del Pd.

"Ovviamente- aggiunge- so che non sarà facile ma il metodo con cui la segretaria saprà fare sintesi può essere il vero cambiamento che gli elettori ci hanno chiesto con il voto delle primarie. Oggi si apre una nuova stagione che mi auguro possa essere caratterizzata da un’unità non di facciata che può essere costruita intorno alla condivisione di valori comuni ed al rispetto delle diversità. Voglio ringraziare di cuore Stefano Bonaccini per le parole che ha utilizzato ieri sera, responsabili e misurate come sempre. Con Stefano abbiamo condiviso tante esperienze ed anche per noi questa nuova stagione sarà una bella sfida ed una grande responsabilità. Rimettiamoci in cammino, insieme". Insomma il terrore di perdere il posto comincia a farsi largo dalle parti del Pd.