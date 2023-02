Elly Schlein, Pregliasco avverte: che fine farà la nuova segretaria

28 febbraio 2023 a

"Un esito abbastanza sorprendente": Lorenzo Pregliasco, ospite di Agorà su Rai 3, ha definito così il risultato delle primarie dem, che hanno incoronato segretaria del Pd Elly Schlein. Il direttore di YouTrend ha spiegato che la sorpresa è dovuta al fatto che c'è stato un vero e proprio "ribaltamento": "Bonaccini aveva vinto di 20 punti tra gli iscritti. Qui si pone una contraddizione tra l’orientamento di chi vive il partito tutti i giorni e l’orientamento dell’elettorato più largo che rappresenta il popolo delle primarie”. Il riferimento è alla differenza che c'è stata tra le votazioni nei circoli e quelle alle primarie.

Parlando degli elettori della Schlein, poi, Pregliasco ha spiegato che si tratta soprattutto di persone concentrate nel centro-nord: "Ha vinto in tutte le regioni del centro-nord, tranne in Emilia-Romagna. Bonaccini è andato forte in Campania, in Calabria e in generale nel sud. L’elettorato di Schlein è prevalentemente urbano, sta nelle grandi città, lo testimonia il fatto che ha preso risultati sul 70% a Milano, Torino e Roma. È un elettorato tendenzialmente più giovane". Ma non è tutto, perché secondo l'esperto si tratta anche di un elettorato spostato più a sinistra: "Ha una collocazione più marcatamente a sinistra rispetto alla media degli elettori del Pd”.