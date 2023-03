Schlein, grande imbarazzo: "Letta? Marcio su Roma", scoppia il caso

01 marzo 2023 a

La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd è certamente la notizia politica più rilevante di questa settimana. La nuova segretaria dem è sulla bocca di tutti, si sprecano anche i paragoni con Giorgia Meloni, dato che finalmente anche a sinistra c’è una leader donna. Tutti si interrogano su come e quanto cambierà il partito che era guidato da Enrico Letta, ma c’è anche chi sta scavando nel passato social della Schlein.

Per il futuro sarebbe bene prendere nota del fatto che è meglio “ripulire” i profili social quando si ottiene un ruolo molto rilevante a livello politico. Poche ore dopo la vittoria alle primarie, la Schlein è finita sotto la lente di ingrandimento dei “curiosoni” dei social, che hanno tirato fuori alcune “perle” risalenti a dieci anni fa. Ad esempio c’è un tweet che risale al 21 aprile 2013 e che è un commento a una flash news, quella dell’allora presidente Giorgio Napolitano che stava pensando di conferire l’incarico di formare il governo a Enrico Letta o a Giuliano Amato.

“Se fanno premier Enrico Letta - ha scritto la Schlein in un tweet - con tutti i danni che ha fatto già solo nel Pd, la marcia su Roma la faccio io”. È curioso che proprio lei faccia riferimento alla marcia su Roma: ovviamente si tratta di un tweet che ormai non ha più alcun tipo di rilevanza politica, dato che sono passati dieci anni e che all’epoca la Schlein non era nessuno.