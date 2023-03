Cutro, Salvini contro la sinistra: "Scempio e oltraggio contro la Guardia Costiera"

01 marzo 2023 a

a

a

"Solo pensare che il ministro dei Trasporti che è papà abbia non solo detto ma anche solo pensato di non intervenire è un oltraggio": Matteo Salvini su tutte le furie contro chi lancia accuse sul naufragio al largo delle coste calabresi. "Chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace lo Stato, la Guardia costiera - ha proseguito il vicepremier, intervenuto a una iniziativa della Fondazione Luigi Einaudi -. Se uno non è avvisato non interviene, se è avvisato a cose avvenute fa il possibile. Prima della strage nessuno è stato avvisato".

"Faccio politica per aiutare il prossimo e servire il mio Paese: parliamo di separazione delle carriere e di vita dei cittadini. Se vogliamo salvare le vite degli innocenti da accuse ingiuste, figuriamoci se non vogliamo salvare vite in mare", ha proseguito il leader della Lega. Che poi ha considerato inaccettabili le critiche mosse non solo dal mondo della politica ma anche dai media: "Quando la politica e qualche giornalista attacca lo Stato, insulta il sacrificio, la generosità della Guardia Costiera, io non ci sto. Quando uno titola, sapeva ma non ha salvato, commette scempio e oltraggio a chi è in mare a salvare uomini e donne e bambini. Attaccassero me, quando attacchi 10mila uomini e donne in mare anche ignorando le procedure. È come attaccare i Carabinieri e i Vigili del Fuoco".

A finire nel mirino per quanto successo domenica scorsa è stato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ad attaccarlo oggi è stata la neosegretaria del Pd Elly Schlein. "Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura, ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti", questo quanto la dem ha detto a Piantedosi durante il dibattito in Commissione Affari costituzionali della Camera.