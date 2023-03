Giorgia Meloni incontra Nicole, 12 anni: "Mamma, lei ci aiuterà"

02 marzo 2023 a

Un momento di grande emozione quello vissuto a Palazzo Chigi per Nicole, la 12enne con la sindrome di Pandas incontrata dalla premier Giorga Meloni per discutere della situazione, difficilissima, di chi è affetto da malattie rare. La ragazzina aveva chiesto un incontro alla presidente del Consiglio e quell'incontro è avvenuto. Una volta uscita, riporta Leggo, Nicole ha mostrato tutta la sua speranza: "Mamma, lei ci aiuterà", ha detto riferendosi alla Meloni.

"È stata molto disponibile, sarebbe venuta lei da noi, a Parma - rivela la mamma di Nicole, Fabridi Ketty Lalli - ma abbiamo preferito raggiungerla a Roma insieme alla presidente dell’Associazione dei genitori. Ci ha detto che non conosceva questa sindrome, ma in realtà era molto preparata sull’argomento. Credo si sia informata prima di incontrarci e, con la stessa serietà, ha detto che seguirà l’iter per le linee guida e la possibile apertura di una clinica specializzata in Emilia Romagna, sarebbe la prima struttura pubblica in Europa".

La sindrome di Pandas comporta "crisi di assenza" e altre problematiche difficilissime da affrontare. "La trovavo nel letto con gli occhi sbarrati - ha spiegato la mamma di Nicole, che ha cominciato ad avere i primi sintomi a 2 anni e mezzo -, non respirava e non mi rispondeva. Poi sono arrivate le paure, le ossessioni. Abbiamo girato per ospedali per 7 anni e poi, finalmente, ho incontrato i dottori Carlo Capone di Parma e Fernanda Falcini, reumatologa di Firenze. Con la cura giusta mi hanno restituito mia figlia. Siamo state fortunate per molti non è così".