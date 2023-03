Bruno Astorre, la drammatica ipotesi dietro la morte: "Accertamenti"

03 marzo 2023 a

Potrebbe essersi suicidato Bruno Astorre, il senatore del Pd trovato morto in un ufficio di Palazzo Madama. Questa l’ipotesi che sembra prevalere, mentre sono ancora in corso gli accertamenti della polizia scientifica sulle cause del decesso, tra i tantissimi parlamentari e consiglieri comunali che si sono riuniti nella piazza davanti al palazzo, piazza Sant'Eustachio, per il cordoglio. La notizia della scomparsa del senatore dem, infatti, ha sconvolto tutti. Intanto, come riporta Adnkronos, anche fonti parlamentari confermerebbero l’ipotesi di un gesto volontario.

In tanti hanno espresso il proprio cordoglio sui social. L'ex segretario del Pd Enrico Letta ha scritto di essere rimasto attonito di fronte alla tragica notizia. Uguale il senatore leghista Claudio Borghi, che su Twitter ha scritto: "Sconvolto dalla notizia del suicidio del collega senatore Bruno Astorre". Intanto il portone di Palazzo Cenci, dove è stato trovato Astorre, sarebbe ancora chiuso e davanti ci sarebbero due carabinieri.

A commentare il tragico fatto anche Matteo Renzi, che su Facebook ha scritto: "Ciao Bruno. Sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani 'sorridevi e sapevi sorridere'. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi. Riposa in pace, amico di mille battaglie, riposa in pace". Nel frattempo, la Procura di Roma avrebbe avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine rubricato come istigazione al suicidio.