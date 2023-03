Elly Schlein, la fedelissima Gribaudo: "Meloni l'ha capito, è preoccupata"

04 marzo 2023 a

"Il Pd è di sinistra e riformista". Chiara Gribaudo, deputata dem, è il volto del nuovo Nazareno targato Elly Schlein, Dopo il trionfo a sorpresa delle primarie, potrebbero aprirsi per lei spazi importanti nella segreteria o come capogruppo in Parlamento. Prima, però, c'è da sminare il campo e allontanare le ombre di scissione che da mesi aleggiano sulla ex Ditta: "Sono fiduciosa, credo sia importante per tutta la comunità democratica che si lavori insieme, come hanno già dimostrato di saper fare Schlein e Bonaccini in Emilia Romagna", spiega la Gribaudo intervistata dalla Stampa.

Quella della neo-segretaria "è una nuova leadership femminile e femminista, giovane ed ecologista. La prima a capirlo è stata Giorgia Meloni, credo che la destra sia tornata a guardare al Pd con preoccupazione". Le parole di Gribaudo sembrano un copia-incolla della prima bellicosa dichiarazione della Schlein, nella sera stessa della vittoria ai gazebo dem con i voti, determinanti, dei simpatizzanti di Articolo 1 e Movimento 5 Stelle per "ribaltare" Bonaccini (in vantaggio tra gli iscritti dem) e riportare il Pd nell'alveo della sinistra-sinistra. "Saremo un bel problema per la Meloni", aveva scandito Elly, lanciando un "mantra" nel suo cerchio magico.

Quanto al rapporto con Giuseppe Conte, sottolinea la Gribaudo, "a noi interessa costruire un Pd con una identità chiara. Siamo contenti se le persone in questo nuovo percorso si riconoscono in noi. Il resto lo vedremo, non definiamo oggi le alleanze. Credo che ci sia lo spazio politico per unire le opposizioni in Parlamento, a partire dal salario minimo, dall'aumento dei salari - che oggi, per le famiglie del ceto medio, sono troppo bassi - e dalla salvaguardia dell'ambiente". Ancora una volta, meglio non parlare della guerra in Ucraina. Perché secondo molti, dentro al Pd, se la Schlein trascinerà al partito su posizioni anti-Kiev affini a quelle di Conte allora la rottura interna non sarà più solo una voce.