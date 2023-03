Elly Schlein, "suo nonno e Berlusconi". Confalonieri sconcertante

04 marzo 2023 a

Fedele Confalonieri durante una cena avrebbe lasciato tutti di sasso dicendo: "A me Elly Schlein è simpatica". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un retroscena, il patron del Biscione ha quindi aggiunto: "Il solo fatto che sia la nipote di Agostino Viviani me la rende simpatica". Quindi Confalonieri ha continuato a parlare della figura del nonno materno della neosegretaria del Pd, "un personaggio meraviglioso, un uomo specchiato e di valore. Un grande avvocato, garantista e socialista. Quando nacque Forza Italia, Silvio lo volle con sé".

E ancora, riporta il Corriere, Confalonieri seduto a tavola, ha poi osservato: "Se Schlein sia comunista, non lo so. Ma basta che appaia così e va bene a tutti gli altri. Basta vedere chi l'ha votata alle primarie. Una bella percentuale viene da simpatizzanti dei Cinquestelle e anche dai gruppuscoli di estrema sinistra". La segretaria dem "rianima la sinistra" e "a quegli elettori dice cose nuove, al contrario del suo predecessore. Quando parla delle disuguaglianze, per esempio...".

Certo il patron di Mediaset resta "un leghista di rito bossiano" ma la Schlein è una "novità", la "scossa" che ha prodotto "dall’altra parte". Quanto al suo stile di vita, "lei interpreta tutto quello che c’è di diverso rispetto alle generazioni precedenti. Alla mia poi... Per noi gli Lgbtq+ erano roba da fantascienza. Oggi sono realtà". E sul fatto che Elly Schlein abbia una compagna, Confalonieri non si scandalizza: "Sono della mia epoca, ma non sono un bacchettone".