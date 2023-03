Elly Schlein, il "bacio della morte" alla segretaria: occhio a questa copertina

04 marzo 2023 a

a

a

La sinistra-sinistra abbraccia Elly Schlein, neo segretaria del Pd. E così ecco che anche L'Espresso si schiera senza indugi al suo fianco: "Aria nuova", è il titolo di copertina con foto a tutta pagina proprio della Schlein.

Dunque si legge: "Il successo nelle primarie conclude la lunga marcia alla segreteria del Pd. Ma per Schlein la vera sfida è adesso. Dare un'anima al partito e un'identità alla casa della sinistra". Insomma, non sarà facile, ma la Schlein per il settimanale potrebbe essere il leader giusto.

Elly Schlein, sconcerto a Firenze: proprio alle sue spalle... | Guarda

La foto di copertina mostra la Schlein con un look inconsueto: abbandona la tradizionale giacca per un vestito giallo e molto scollato. Ma questi sono dettagli. Il punto è che a molti è venuto in mente come le copertine dell'Espresso, spesso e volentieri, non portino fortuna: quando il settimanale si schiera, quando indica una delle nuove "punte" della sinistra, spesso le cose non vanno come sperato. Un caso eclatante? Quello di Aboubakar Soumahoro: celebre la prima pagina dedicata dall'Espresso al deputato. Come sia andata a finire, subito dopo la sua elezione, se lo ricordano tutti...