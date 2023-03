Elly Schlein, sconcerto a Firenze: alle sue spalle... occhio alla foto

04 marzo 2023 a

Dario Nardella ha accompagnato Elly Schlein alla manifestazione antifascista di Firenze e sui social è scattato il tam tam: "Dario Nardella, come un Paolini qualunque", ha commentato Andrea Viola. In effetti a vedere queste immagini il sindaco di Firenze sembra proprio il famoso "disturbatore" della tv, sempre dietro al personaggio di punta, con la testa in su a cercare la videocamera per mettersi in mostra...

Tant'è. La segretaria del Pd è stata accolta con applausi al suo arrivo in piazza Santa Croce a Firenze per partecipare al corteo antifascista indetto dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione. Schlein è arrivata con il sindaco Nardella, appunto, al quale ha subito stretto la mano, e con il segretario della Cgil Maurizio Landini. Presente anche Conte che ha sottolineato che "il fatto che oggi ci ritroviamo qui con il neo segretario del Partito democratico, vuol dire che su battaglie concrete noi ci siamo, battaglie di valori e di principi che ci riguardano tutti. Battaglie che non riguardano solo le forze progressiste, perché qui stiamo difendendo i principi costituzionali". Il problema, ha continuato il leader del M5s, "non è il primato o la leadership della sinistra. A noi, come Movimento Cinque Stelle, interessa lavorare per rafforzare l’azione politica delle forze progressiste. Se con il nuovo vertice del Pd questo orizzonte si rafforzerà, ben venga per tutta l’Italia".