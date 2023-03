Giorgia Meloni, "la prima donna" al Quirinale e in una società pubblica

07 marzo 2023 a

Giorgia Meloni è intervenuta alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne della Camera, dove è stata esposta la sua foto in qualità di prima presidente del Consiglio donna. “Oggi sostituiamo uno specchio con una foto. Ce n’è un altro che possiamo e dobbiamo rimuovere e penso che quel giorno non sia così lontano come pensiamo”, ha dichiarato riferendosi allo specchio che attende di essere sostituito con la foto della prima presidente della Repubblica donna.

“È un’emozione un po’ particolare quella che provo in questa giornata - ha sottolineato - i più hanno sempre scommesso sul mio fallimento. C’entra col fatto che fossi una donna? Probabilmente sì. Voglio dire alle donne di questo Paese che essere sottovalutate è un grande vantaggio perché è vero: non ti vedono arrivare”. La Meloni si è soffermata anche su un altro aspetto: “Il punto non è quante donne ci sono nei Cda delle società partecipate, il punto è avere la prima donna amministratrice delegato di una società pubblica ed è uno degli obiettivi di questo governo. Mi auguro che anche nelle grandi società statali ci sia un ad donna, e lo dico alla vigilia di scelte importanti che questo governo dovrà compiere”.

La premier ha rivolto un ulteriore appello alle donne: “Il punto non è il ruolo che hanno deciso per te. Il punto è se tu lo accetti. Sono soprattutto le donne a dover credere di più nelle loro capacità e possibilità. Non devono accettare il ruolo pensato per loro invece di conquistarselo sul campo. E devono rifiutare la logica della competizione tra loro come se partecipassero a un altro campionato".