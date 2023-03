Cutro, Baldino insulta Salvini: "Coniglio! Dimettiti"

07 marzo 2023 a

Volano insulti in aula dopo l'informativa di Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro. "Kr sta per Crotone, 46 è il numero del ritrovamento. Identifica un corpo senza vita. Quello di un bambino di nemmeno un anno. Oggi le vittime sono 72. Quello che mi attanaglia è il pensiero che quelle persone potevano essere salvate, un pensiero che si è fatto largo in tutti noi", attacca Vittoria Baldino. "La risposta balbuziente di questo governo è stata quella di trincerarsi in ricostruzioni auto-assolutorie", prosegue la deputata del Movimento cinque stelle.

Il M5s, sottolinea la Baldino alla Camera, "crede che il governo sta facendo di tutto per nascondere responsabilità che ogni giorno si materializzano in tutta la loro gravità", tuona la grillina. Che poi passa agli insulti: "Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo alle donne e agli uomini della guardia di finanza e della guardia costiera e lo dobbiamo ai cittadini di Crotone, molti dei quali non hanno esitato a gettarsi in acqua per salvare delle vite. Quella imbarcazione era sovraccarica. Chi ha deciso che quella non dovesse essere una operaizione Sar ma una operazione di polizia? Dov’è Matteo Salvini e perché continua a scappare dal Parlamento come un coniglio e non si assume le sue responsabilità?".

Poi passa all'attacco del presidente del Consiglio: "Non serve fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Serve senso delle istituzioni, serve quel senso morale che Giorgia Meloni madre, donna e cristiana semplicemente non ha".