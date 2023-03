Sondaggio-Rai, balzo-Lega: dove vola Matteo Salvini

08 marzo 2023 a

a

a

Il sondaggio realizzato da Emg per la Rai mostra un assestamento al ribasso delle prime tre forze politiche del Paese. Fratelli d’Italia è sempre primo nelle intenzioni di voto degli italiani con il 27,3% (-0,4). A seguire il Pd, che ha ripreso slancio grazie alla sorprendente vittoria di Elly Schlein alle primarie: da quando è diventata la nuova segretaria è stato registrato un boom di consensi, che adesso però si è arrestato.

Strage in mare, sondaggio-Ghisleri: un rovinoso schiaffo alla sinistra

Il Pd è infatti sceso al 18,1% (-0,5) ma è rimasto comunque davanti al Movimento 5 Stelle, che ha sorpassato dopo mesi proprio grazie alla Schlein. Il partito di Giuseppe Conte è stato rilevato al 16,2% (-0,4). A guadagnare terreno è invece la Lega, con Matteo Salvini che finalmente intravede la doppia cifra, smarrita alle elezioni del 25 settembre: il suo partito è dato al 9,8% (+0,4). Bene anche Forza Italia, che resta più viva che mai dietro al suo leader Silvio Berlusconi: è rilevato all’8,2% (+0,4).

Schlein abbraccia Conte e lo divora: Pd-M5s, il sondaggio è uno choc

Nel complesso le forze di centrodestra valgono il 45,3%, con un aumento dello 0,5 rispetto alla settimana precedente. Aumentano quindi le distanze tra i partiti che formano la maggioranza e quelli di opposizione, che tra l’altro non sono nemmeno uniti. Ne è una dimostrazione la posizione del terzo polo, che per il momento corre da solo e in una settimana perde lo 0,2, scendendo al 6,8%.