FdI azzera Maurizio Landini: "Esulta per l'Imam? Ma... su cosa tace"

"La Cgil di Landini esulta per la liberazione dell'imam Shanin ", ha spiegato su X l'account social di Frateli d'Italia. Ma lo stesso segretario della Cgil sciopera quando il " tasso di occupazione arriva al 62,7% e raggiunge un nuovo livello record in Italia".

"Landini ha ormai perso la bussola - si legge ancora nel tweet postato da Fratelli d'Italia - e non riesce più a orientarsi: ogni sua presa di posizione è sbagliata e fuori luogo. Il suo vero obiettivo è diventare leader della sinistra estrema. Segretario, possiamo anche comprendere le sue ambizioni - ha concluso FdI -, ma lasci stare i lavoratori".