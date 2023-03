Sondaggio, Pd targato Schlein col turbo: dove vola. Ma... gode Meloni

09 marzo 2023 a

Sale nei consensi il Pd guidato dalla neo segretaria Elly Schlein. Per la seconda settimana consecutiva, infatti, nella Supermedia Youtrend dei sondaggi di oggi spunta quello che si può definire un "effetto primarie", ossia la crescita significativa (quasi due punti in 14 giorni) del Partito democratico in occasione dell’elezione alla segreteria della Schlein. A farne le speso sono soprattutto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde l'1,4 per cento, e l’alleanza Verdi-Sinistra (meno 0,6 per cento). Nel complesso, i rapporti di forza non mutano significativamente, con il centrodestra che rimane stabilmente la prima coalizione e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che resta il primo partito italiano (sia pure in lieve flessione) nonostante le vicende che hanno messo in difficoltà il governo nelle ultime settimane, tra cui il tema migranti dopo la tragedia di Cutro.

SUPERMEDIA LISTE - Fratelli d'Italia, dunque, perde mezzo punto percentuale e si attesta al 29,3 per cento. Il Pd è al 18,8 (+1,9 per cento). Seguito ora dal M5S che cala di 1,4 punti percentuali e scende al 15,9 per cento. La Lega di Matteo Salvini guadagna uno 0,3 per cento e sale dunque al 9,2. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi recupera uno 0,2 per cento e registra ora il 7,6 per cento. Maluccio Forza Italia di Silvio Berlusconi che scende al 7 per cento (-0,1), l'alleanza Verdi/Sinistra 2,8 per cento (-0,6) e +Europa 2,3 (-0,1 per cento).

SUPERMEDIA COALIZIONI - Il centrodestra si attesta ora al 46,7 per cento (-0,2), il centrosinistra al 23,9 per cento (+1,2), Movimento 5 Stelle è al 15,9 per cento (-1,4) e il Terzo Polo al 7,6 (+0,2).