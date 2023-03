Otto e mezzo, Travaglio getta la maschera su Elly Schlein: "La più simile"

09 marzo 2023 a

A Beppe Grillo piace Elly Schlein "e non mi meraviglio perché Grillo ha sempre detto che il suo sogno era che tutti i partiti venissero contamQinati dalle idee e dal programma, prevedeva che un giorno sarebbero diventati tutti grillini", spiega Marco Travaglio ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata dell'8 marzo. "Tra i leader del pd Elly Schlein è quella che assomiglia di più alle idee del Movimento 5 Stelle", osserva ancora il direttore de Il Fatto quotidiano.

Che sottolinea che "il fatto che il Movimento nasca nel 2013 con le proteste contro la rielezione di Giorgio Napolitano che impedì le elezioni di Rodotà al Quirinale e quindi quel governo del cambiamento che avremmo dovuto avere nel 2013 è che poi abbiamo visto nel 2019 con l'alleanza con il pd fa piacere a Grillo". "Tutti lo dimenticano ma Grillo prima di fondare il M5s si era iscritto al Pd", ricorda Marco Travaglio, "voleva diventarne il segretario ma poi è arrivato Fassino: se grillo vuole entrare in politica si faccia il suo partito e vediamo quanti voti prende... Gli ha dato un suggerimento che forse Grillo non aveva nemmeno preso in considerazione", conclude il giornalista.