Matteo Salvini compie 50 anni e festeggia così: la foto che dice tutto

E oggi, per Matteo Salvini, fanno 50. S'intendono 50 anni. Un compleanno importante, di quelli speciali, per il leader della Lega e vicepremier. Un compleanno che lascia però ben poco tempo per festeggiare: il ministro delle Infrastrutture infatti oggi, giovedì 9 marzo, è a Cutro, dove si tiene il Consiglio dei ministri convocato da Giorgia Meloni nel luogo del terribile naufragio costato la vita a 72 migranti, e il bilancio è ancora provvisorio.

Ma allo scoccare della scorsa mezzanotte, Salvini ha voluto condividere sui social la gioia di un momento speciale, quello del 50esimo compleanno, appunto. E così ecco che il leghista si è mostrato in una foto che lo mostra con una torta mimosa in mano, pollicione alto e sorriso stampato in faccia. Sulla t-shirt, la scritta: "La vita comincia a cinquanta. 1973, la nascita delle leggende". Dunque, di suo pugno Salvini ha aggiunto: "50 volte grazie. Vi voglio bene, insieme faremo cose grandi".

A festeggiarlo sui social anche la compagna, Francesca Verdini, che ha postato su Instagram una serie di foto romantiche che la ritraggono proprio insieme a Salvini. "Tanti auguri amore mio. Non vedo l'ora di abbracciarti", ha scritto a corredo delle immagini. Salvini e Francesca Verdini si ritroveranno nella serata di oggi, quando il ministro tornerà dalla Calabria: una cena in famiglia per chiudere con gli affetti più cari il 50esimo compleanno del leader leghista.