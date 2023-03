Elly Schlein e l'Ucraina, "la mia posizione...". Qua crolla il suo Pd

10 marzo 2023 a

"La mia posizione da marzo dell'anno scorso, quindi dall'avvio di questa invasione criminale da parte della Russia verso l'Ucraina, non è mai cambiata": Elly Schlein, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato della guerra in corso. E in particolare ha spiegato: "Io ho sempre detto che ritenevo giusto sostenere il popolo ucraino nel suo diritto a difendersi. Accanto a questo penso però che serva anche un protagonismo più forte dell'Unione europea soprattutto dal punto di vista dello sforzo politico e diplomatico, lo dico da federalista europea, lo dico da persona che soffre l'assenza di una voce sola e forte che possa contribuire anche a fare maggiore pressione. Lo dico anche da pacifista".

"Ma si può essere pacifisti e a favore dell'invio delle armi?", le ha chiesto allora la conduttrice. E la segretaria del Pd ha risposto: "Si può essere pacifisti nella misura in cui io credo che questa guerra non si risolverà solo con l'invio delle armi, anzi non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile per fare uno sforzo per creare le condizioni che portino a finire questo conflitto. E in questo sono in buona compagnia, perché sono parole che abbiamo sentito dire da Prodi recentemente, dal Papa. Non si può considerare criminale chi chiede uno sforzo maggiore per la pace. E non ci può essere una sinistra se non si mobilita anche politicamente per cercare di far finire il conflitto".

Le sue parole, però, pongono un serio problema all'interno del suo Pd. Anche se lei ha sempre votato a favore dell'invio delle armi a Kiev, infatti, lo stesso non si può dire di altri politici interni o vicini al Pd. Il 25 gennaio scorso, in occasione del voto sul decreto legge che autorizzava il governo a inviare altre armi, Laura Boldrini non ha partecipato alla votazione e non lo hanno fatto neanche alcuni esponenti di Articolo Uno. A disertare la votazione sono stati anche i deputati Nicola Stumpo e Arturo Scotto. Come riuscirà la Schlein a tenere insieme tutti?