Soumahoro, la legge della Meloni che lo fa impazzire: "Il mio nome..."

Tra le norme approvate ieri dal governo c’è anche il decreto che istituisce un giro di vite sulla gestione dei centri di gestione dei centri di accoglienza. In tanti hanno subito associato alla norma il nome di Aboubakar Soumahoro, l’ex deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra oggi nel Gruppo Misto. Soumahoro era finito al centro delle polemiche per i procedimenti aperti a carico delle cooperative gestite dalla compagna e dalla madre della compagna. «Il mio nome viene associato alla mala gestione dei centri d’accoglienza» tuona Soumahoro. «Sono attacchi diffamatori. Il sottoscritto è estraneo alla gestione di “centri”, non risulto coinvolto nell’indagine della procura di Latina».