Sondaggio Pagnoncelli, Meloni "straccia" Schlein: cifre sconvolgenti

La novità Elly Schlein sembra piacere agli elettori, ma non tanto quanto Giorgia Meloni. Dopo la vittoria delle primarie, che l'hanno incoronata nuova segretaria del Pd, la dem continua a essere seconda nella classifica di gradimento dietro alla premier. Questo secondo il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e illustrato da Nando Pagnoncelli sul quotidiano. L’indice di gradimento di Schlein, dunque, calcolato escludendo chi non la conosce, si attesta a 36. Ben poca cosa, comunque, rispetto al 52 della Meloni. A seguire ci sono Giuseppe Conte con 29 e poi Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sullo stesso gradino con 27.

Scendendo nel dettaglio di chi "gradisce" la Schlein, Pagnoncelli sul Corsera scrive che "al momento le valutazioni più positive provengono dai segmenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato maggiormente l’elettorato dem: elettori di età più elevata, più scolarizzati (laureati o diplomati), più abbienti, residenti nei capoluoghi". Di qui un ragionamento: adesso la vera sfida per la segretaria dem sarà quella di far uscire il Pd dalla cosiddetta area "Ztl", riportandolo a contatto con altre realtà.

In ogni caso, sulle reali capacità della Schlein di rinnovare davvero il partito, gli intervistati risultano divisi tra chi ritiene che il suo rilancio sia molto probabile (32%), chi invece è più scettico (33%) e quelli che sospendono il giudizio (35%). "I meno convinti della possibilità di un rilancio sono gli elettori di Azione-Iv, i quali paventano uno spostamento a sinistra del Pd", spiega Pagnoncelli.