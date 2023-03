Lepore, l'amico della Schlein che usa i morti di Cutro contro Salvini e Meloni

11 marzo 2023 a

Niente da fare: a sinistra non perdono il vizietto di usare i morti per tentare spallate al governo di centrodestra. Venerdì sera in un locale alle porte di Milano il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha festeggiato i suoi 50 anni con una festa privata a cui hanno partecipato, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, oltre a vari esponenti di governo, Lega e maggioranza.

Nel giro di poche ore è diventato virale il video del "karaoke" di Salvini e Meloni, che abbracciati e sorridenti, si sono esibiti in una versione un po' stonata de La canzone di Marinella, immortale brano di Fabrizio De Andrè che, per inciso, è tra i cantautori più amati dal Capitano per sua stessa ammissione. A pubblicare su Instagram il filmato è stato Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete 5, con un commento ironico "A proposito di crisi di governo". La festa conferma il rapporto umano solido tra la premier e il suo vice, proprio nelle ore in cui all'opposizione speculavano sulle divergenze di vedute in merito al nuovo decreto migranti dopo il CdM tenuto a Cutro.



Dal fronte cosiddetto progressista, immediate le polemiche per la festa di compleanno di Salvini e per il video con la Meloni. In mattinata, Repubblica aveva addirittura adombrato l'ipotesi che la premier, impegnata nel pomeriggio a ricevere l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu, avesse liquidato il leader mediorientale proprio per volare al party milanese. Sui social, molti commentatori accusano Salvini e Meloni di insensibilità ma è Matteo Lepore, sindaco Pd di Bologna e grande sostenitore della neo-segretaria Elly Schlein, a trasformare questa polemica da bar in battaglia politica di bassissimo livello.

All'indomani dei funerali di sette dei migranti morti nel naufragio di Cutro di quasi due settimane fa, il primo cittadino del capoluogo emiliano si dice "sconcertato" per l'atteggiamento del governo. "Ieri- dice Lepore da Palazzo Re Enzo - è stata una giornata molto dolorosa per tutti noi. Abbiamo sepolto alcune bare, anche quella di una bambina. Devo dire che sono rimasto molto colpito dalle immagini che ho visto tornando a casa, della conferenza stampa del governo e del karaoke di Salvini e della Meloni, che non hanno voluto incontrare i famigliari né portare omaggio alle bare ma hanno trovato il tempo di festeggiare i 50 anni del ministro Salvini". "Diciamo - ribadisce - che ho ancora bisogno di qualche giorno per capire quali sono le parole più adatte per commentare una scena di questo tipo".