Alarm Phone, Malan: "Strano eh?". Clamoroso sospetto sulla Ong

La tragedia del barcone con 47 migranti a bordo ribaltato al largo della Libia scatena Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, che su Twitter attacca a spron battuto Alarm Phone, la Ong che ha accusato le autorità italiane di aver deliberatamente evitato di soccorre l'imbarcazione, segnalata in difficoltà già da sabato. Una versione poi smentita categoricamente dalla Guardia costiera italiana, che ha sottolineato come i soccorsi al barcone sono avvenuti in acque Sar di pertinenza non dell'Italia, ma di Libia, Grecia e Malta, e che anzi è stata la segnalazione italiana ad inviare sul luogo del disastro un mercantile e che il barcone si è ribaltato proprio durante le operazione di trasbordo dei 47 disperati. Di questi, 17 sono stati salvati mentre 30 sono attualmente dispersi.

Malan pubblica su Twitter la foto di una cartina geografica che plasticamente mostra la lontananza delle coste italiane dal luogo della sciagura, ben più vicino appunto non solo a quelle libiche, ma pure a quelle maltesi e greche. "Barcone in difficoltà vicino alle coste libiche? Per Alarm Phone la responsabilità è dell’Italia, come fosse tornato l’Impero Romano", commenta il senatore meloniano con amara ironia.

Barcone in difficoltà vicino alle coste libiche? Per Alarm Phone la responsabilità è dell’Italia, come fosse tornato l’Impero Romano pic.twitter.com/CIagUMx8Jv — Lucio Malan (@LucioMalan) March 12, 2023

Quindi l'esponente di Fratelli d'Italia si concentra su Alarm Phone, dedicando alla Ong alcuni tweet durissimi. "Alarm Phone, loquacissimi nell'accusare l'Italia (ma solo da quando c'è il governo Meloni), ma: non un nome quando devono dire 'Chi siamo', non un nome né una cifra su chi li finanzia. Spesso simili Ong ricevono soldi da Soros".



E ancora: "No rescue, but Alarm, niente salvataggi, solo allarme. Insomma, dopo i leoni da tastiera, ecco i soccorritori da divano, bravissimi a dire cosa dovrebbe fare chi rischia la vita in mare. Come quelli che dalla poltrona dicono 'ma quel gol l'avrei fatto anch'io!'". Gli attivisti di Alarm Phone, sottolinea poi Malan, "hanno base a Tunisi, Palermo, Melilla, Tangeri, Cadice, Marsiglia, Strasburgo, Londra, Vienna, Berna, Berlino e altre città", ma per loro tutti i migranti devono arrivare in Italia, soprattutto non in Tunisia Algeria Marocco Spagna. Strano eh?".