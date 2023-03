Giuseppe Provenzano, l'accusa choc: "Governo alleato degli scafisti"

13 marzo 2023 a

Il governo sta facendo davvero di tutto per salvare vite umane in mare e per cercare di trovare misure idonee per frenare l'arrivo di migliaia di migranti sulle nostre coste. Ma dopo il naufragio di Cutro e quello di ieri in acque libiche (ricordiamolo), la sinistra usa i morti e i naufraghi per riversare odio sull'esecutivo e soprattutto su Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e Matteo Salvini. Per carità, il ruolo dell’opposizione è questo: contestare il governo. Ma servirebbe anche una critica costruttiva che spesso si perde nell'insulto e nel dileggio. A sinistra le due parole più usate per definire i membri del governo sono "disumani" e "inumani".





"Denuncio il governo". Sinistra-vergogna: naufragio-bis, chi assalta Salvini e Meloni

Insulti gratuiti che colpiscono e non poco anche l’opinione pubblica sempre più schiacciata tra la moderazione del governo e le urla della sinistra. Ma c'è chi va oltre e lo fa in tv ad Agorà. Stiamo parlando del dem Provenzano che addirittura si spinge a dire che questo governo è alleato degli scafisti: "I trafficanti di esseri umani non potrebbero avere migliori alleati di un governo come il vostro, perché questo è un governo che sulla gestione dei flussi migratori ha fatto solo propaganda sulla pelle delle persone e non ha avanzato nessuna posizione". Parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti.