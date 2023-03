Schlein, Bertinotti fa calare il gelo in studio: "Ha investito un corpo quasi morto"

13 marzo 2023 a

a

a

"Gode della condizione dello stato nascente, portatore di forza e vivacità": Fausto Bertinotti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato così di Elly Schlein e del suo ruolo tra i dem. "Ha investito un corpo quasi morto come il Pd. Il clima è totalmente cambiato", ha aggiunto l'ex presidente della Camera. Poi ha spiegato che al momento la segretaria "ha due compiti importanti, il primo è il conflitto tra guerra e pace, il secondo è il conflitto sociale, cioè la capacità di rappresentare l'intero mondo del lavoro. La Schlein su questo terreno muove cose interessanti, salario minimo garantito, difesa del reddito di cittadinanza, legge sui diritti del sindacato".

Bertinotti su Schlein a L'Aria che tira, il video

"Meloni e Schlein? Su cosa devono lavorare": la 'pazza idea' di Mario Monti

Ma non è tutto. Perché secondo Bertinotti, la Schlein dovrebbe avere una voce più forte quando si parla di lavoro e diritti sociali: "In un Paese in cui si hanno i salari più bassi d'Europa, ancora non so se la Schlein stia dalla parte dell'impresa o dalla parte dei lavoratori. Finché non risponde il suo cammino è claudicante, perché è preziosa sui diritti civili ed è invece ancora carente sulla grande questione della giustizia sociale Non si può fare una politica riformatrice senza individuare degli avversari contro cui combattere".